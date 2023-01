Nouvelle année de croissance aux Etats-Unis en 2022, mais la récession menace

Le président américain Joe Biden, à Springfield (Virginie, Etats-Unis) le 26 janvier 2023 © Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP

4 mn

Washington (AFP) – Les Etats-Unis ont achevé 2022 en croissance, les Américains ayant continué à consommer malgré un pouvoir d'achat réduit par la hausse des taux d'intérêts et l'inflation, et la question désormais est de savoir si le pays connaîtra ou non une récession en 2023.