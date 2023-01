Open d'Australie: Djokovic à deux marches d'un 22e titre du Grand Chelem

Novak Djokovic en quarts de finale de l'Open d'Australie contre Andrey Rublev le 25 janvier 2023 à Melbourne © DAVID GRAY / AFP

5 mn

Melbourne (AFP) – Novak Djokovic n'est plus qu'à deux marches à l'Open d'Australie d'un 22e titre du Grand Chelem et seuls trois joueurs peuvent encore l'empêcher d'égaler le record de Rafael Nadal: l'inattendu Américain Tommy Paul, qu'il affronte vendredi en demi-finales, Stefanos Tsitsipas et Karen Khachanov qui jouent la seconde demie.