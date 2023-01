Wall Street en ordre dispersé, plutôt séduite par de bons indicateurs

Le parquet du New York Stock Exchange © ANGELA WEISS / AFP

4 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé peu après l'ouverture jeudi, plutôt stimulée par une série d'indicateurs meilleurs que prévu et maintenant l'espoir d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine.