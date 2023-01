Les Bourses européennes finissent proches de l'équilibre

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris © ERIC PIERMONT / AFP/Archives

Paris (AFP) – Les Bourses européennes ont fini sans tendance claire vendredi à l'issue d'une séance très hésitante, avant une semaine particulièrement chargée sur le plan économique et monétaire et après des données et résultats qui incitent les investisseurs à rester prudents.