NBA: James et Antetokounmpo seront capitaines au All-Star Game

Los Angeles (AFP) – LeBron James et Giannis Antetokounmpo ont été désignés capitaines des équipes de la Conférence Ouest et Est du prochain NBA All-Star Game le 19 février, à l'issue d'un vote qui a vu la star de Philadelphie Joel Embiid échouer à obtenir une place de titulaire.

James va donc égaler Kareem Abdul-Jabbar -l'homme qu'il est en passe de dépasser en février en tant que meilleur marqueur de l'histoire de la NBA- au plus grand nombre de participations au All-Star Game, soit 19.

Le quadruple champion NBA, qui affiche des moyennes de 29,9 points, 8,5 rebonds et 7 passes décisives cette saison, a été capitaine au cours de chacune des six années où la ligue a utilisé le format selon lequel les capitaines choisissent leur équipe parmi tous les joueurs disponibles.

Antetokounmpo, le double meilleur joueur de la NBA, sera lui capitaine pour la troisième fois de sa carrière, après 2019 et 2020.

Aux côtés de James, les joueurs sélectionnés dans la conférence Ouest sont Zion Williamson des Pelicans de la Nouvelle-Orléans, le Serbe Nikola Jokic des Denver Nuggets, Stephen Curry des Golden State Warriors et le Slovène Luka Doncic des Dallas Mavericks.

Ce dernier s'est foulé une cheville jeudi soir lors d'un match contre les Phoenix Suns.

Les titulaires à l'Est sont Kevin Durant et Kyrie Irving, qui évoluent tous deux chez les Brooklyn Nets, Jayson Tatum (Boston Celtics) et Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers).

Le vote des fans a représenté 50% des voix, tandis que ceux des joueurs de la NBA et d'un panel de médias ont représenté chacun 25% des suffrages.

Jokic, double MVP en titre, participera à son cinquième All-Star Game consécutif. Il tourne en moyenne à 25,1 points, 11 rebonds et 9,9 passes pour Denver, qui mène la Conférence Ouest.

Williamson affiche une moyenne de 26 points, sept rebonds et 4,6 passes décisives pour la Nouvelle-Orléans, mais il est blessé aux ischio-jambiers depuis le 2 janvier.

Durant a été nommé pour la treizième fois consécutive au All-Star, mais il n'est pas certain qu'il soit disponible pour le match de Salt Lake City le 19 février.

Il n'a pas joué depuis une entorse à un genou le 8 janvier et pourrait manquer le match de prestige de la mi-saison sur blessure pour la troisième année consécutive.

Irving, lui, fera partie pour la huitième fois d'une équipe All-Star tandis que Tatum participera à sa quatrième rencontre du genre, sa première comme titulaire.

Mitchell sera également titulaire pour la première fois, et ce dans l'enceinte de l'Utah Jazz qui l'a envoyé à Cleveland dans le cadre d'un échange en septembre dernier.

Les remplaçants des All-Stars, sélectionnés par les entraîneurs de la NBA, seront annoncés la semaine prochaine et les capitaines choisiront leurs équipes peu avant le match.

C'est un changement par rapport à ces dernières années, où la sélection des titulaires était effectuée en amont du week-end du All-Star Game.

Le pivot franco-camerounais Joel Embiid (#21) lors d'un match de NBA des Philadelphia Sixers contre les Brooklyn Nets, le 25 janvier 2023 à Philadelphie © Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Aux côtés d'Embiid, Ja Morant (Memphis), Damian Lillard (Portland), James Harden (Philadelphie) et Anthony Davis (Lakers) figurent parmi les joueurs de renom qui n'ont pas été retenus comme titulaires, même si chacun d'entre eux pourrait être sélectionné comme remplaçant.

