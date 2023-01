Open d'Australie: Djokovic affrontera Tsitsipas pour égaler Nadal

Melbourne (AFP) – Après avoir surmonté sa blessure à la cuisse et six adversaires, Novak Djokovic n'est plus qu'à un match du record de 22 titres en Grand Chelem détenu par Rafael Nadal, et seul Stefanos Tsitsipas peut désormais l'en priver dimanche en finale de l'Open d'Australie.

Le vainqueur de cette finale délogera en outre l'Espagnol Carlos Alcaraz de la place de N.1 mondial.

"J'ai gagné la dernière (finale jouée contre Tsitsipas, à Roland-Garros en 2021, NDLR) alors j'en conserve du positif ! Mais j'ai été mené deux sets à zéro", a commenté le Serbe de 35 ans.

"Depuis, Stefanos a progressé. Alors, que le meilleur gagne !", a ajouté Djokovic quelques minutes après avoir dominé, vendredi en demi-finale, et malgré une cuisse gauche toujours largement bandée, l'Américain Tommy Paul (35e) 7-5, 6-1, 6-2.

"A la fin du premier set, j'ai réussi à garder mon calme (quand Paul est revenu de 5-1 à 5-5, NDLR) et ça a été la clé. Ensuite, j'ai mieux lâché mes coups", a analysé Djokovic.

Sans évoquer sa cuisse, il a lancé être "à 110%" en ce qui concerne son niveau d'énergie. Une plaisanterie rapidement éventée: "Evidemment, je ne suis pas aussi frais qu'au début, mais j'ai beaucoup travaillé le physique à l'intersaison", a-t-il souligné.

Expérience

En outre, "je sais ce que c'est que de jouer en cinq sets, j'en ai l'expérience", a rappelé l'homme aux 21 titres du Grand Chelem qui visera dimanche un 10e titre à Melbourne en autant de finales.

Cela dit, cette année, il n'a cédé qu'un set pour parvenir en finale, au deuxième tour contre le modeste Français Enzo Couacaud (191e) à qui il avait infligé un 6-0 dans la dernière manche.

Et seuls ses matches des deuxième et troisième tours, ceux où la cuisse l'a le plus fait souffrir, ont duré plus de 2h20.

Si bien que son problème dimanche face à Tsitsipas risque de ne pas être tant l'énergie que la douleur à la cuisse qui le handicape plus ou moins.

D'autant que le Grec sera un adversaire d'un tout autre calibre que les six précédents, même si parmi eux s'est notamment trouvé le N.6 mondial et terrible cogneur russe Andrey Rublev, balayé en 2h03 en quarts.

Tsitsipas, à 24 ans, clame en effet haut et fort qu'il est un "nouveau joueur" et ne cache pas ses ambitions. Et surtout, il les affiche sur le court depuis le début du tournoi. Vendredi, c'est Karen Khachanov (20e), déjà demi-finaliste à l'US Open en septembre, qui en a fait les frais.

Souvenirs d'enfant

Le Russe a pris un set à Tsitsipas mais s'est incliné 7-6 (7/2), 6-4, 6-7 (6/8), 6-3.

"Enfant, j'ai vu Marcos Baghdatis jouer en finale ici et je me suis dit que j'aimerais bien, moi aussi, jouer un jour sur ces courts. Ça me rappelle donc des souvenirs d'enfance", a savouré le Grec en évoquant la finale 2006 perdue par le joueur chypriote contre Roger Federer.

"Je me sens béni de jouer à ce niveau. Ça fait des années que je travaille pour ça", a-t-il ajouté.

Il avait déjà joué à trois reprises les demi-finales à Melbourne (2019, 2021, 2022) mais sans jamais franchir le cap.

L'an dernier, il avait été battu en demies par Daniil Medvedev. Cette année, il devient le plus jeune finaliste à Melbourne depuis Novak Djokovic en 2011.

Quant à la possibilité de devenir N.1 mondial... "J'aime ce chiffre !", a-t-il lancé après réflexion.

"Ce sont ces moments pour lesquels je travaille beaucoup. Il y a plus qu'une victoire à la clé dans ces grands matchs. Et je suis heureux que cette chance se présente ici" à Melbourne devant une immense communauté grecque qui le soutient bruyamment.

Pour le moment, son meilleur classement est 3e (en 2021) et son meilleur résultat sur le circuit est d'avoir remporté le Masters 1000 de Monte-Carlo deux années de suite (2021, 2022).

La douzième journée de l'Open d'Australie a par ailleurs été marquée par la décision de Srdjan Djokovic de ne pas assister à la demie de son fils pour ne pas "causer de perturbations". L'ambassadeur d'Ukraine en Australie avait en effet réclamé qu'on lui retire son accréditation après qu'il avait été filmé avec des supporters pro-russes mercredi soir fêtant la victoire de Novak en quarts.

"Ce n'était pas agréable de ne pas l'avoir dans le box durant la demi-finale. J'espère qu'il sera là pour la finale", a déclaré le joueur serbe.

