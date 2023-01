Open d'Australie: Stefanos Tsitsipas qualifié pour la finale en battant Karen Khachanov

Melbourne (AFP) – Stefanos Tsitsipas, 4e mondial, s'est qualifié vendredi à Melbourne pour la finale de l'Open d'Australie, sa deuxième finale majeure après Roland-Garros 2021, en battant le Russe Karen Khachanov (20e) 7-6 (7/2), 6-4, 6-7 (6/8), 6-3.

"Enfant, j'ai vu Marcos Baghdatis jouer en finale ici et je me suis dit que j'aimerais bien, moi aussi, jouer un jour sur ces courts. Ça me rappelle donc des souvenirs d'enfance", a savouré le Grec de 24 ans en évoquant la finale 2006 perdue par le joueur chypriote contre Roger Federer.

Tsitsipas affrontera dimanche en finale Novak Djokovic (5e), en quête d'un 22e titre du Grand Chelem ou l'inattendu Américain Tommy Paul (35e).

"Je me sens béni de jouer à ce niveau. Ça fait des années que je travaille pour ça", a souligné Tsitsipas.

Il avait déjà joué à trois reprises les demi-finales à Melbourne (2019, 2021, 2022) mais sans jamais franchir le cap.

L'an dernier, Tsitsipas avait été battu en demies par Daniil Medvedev. Cette année, il devient le plus jeune finaliste à Melbourne depuis Novak Djokovic en 2011.

Un titre dimanche lui permettrait en outre de devenir N.1 mondial.

"J'aime ce chiffre !", a-t-il lancé "Ce sont ces moments pour lesquels je travaille beaucoup. Il y a plus qu'une victoire à la clé dans ces grands matchs. Et je suis heureux que cette chance se présente ici" à Melbourne devant une immense communauté grecque qui le soutient bruyamment.

Djokovic peut également redevenir N.1, à la même condition de remporter le titre. Si aucun des deux ne s'impose, l'Espagnol Carlos Alcaraz demeurera au sommet de la hiérarchie où il a pris place en remportant l'US Open en septembre, devenant le plus jeune N.1 de l'histoire.

Tsitsipas n'avait encore jamais perdu contre Khachanov en cinq confrontations sur le circuit.

Vendredi, le Russe qui jouait sa deuxième demi-finale de Grand Chelem après avoir atteint le dernier carré à Flushing Meadows l'an dernier, a été très solide. Il a réussi dix aces, 46 coups gagnants pour 32 fautes directes, a remporté trois des quatre balles de break obtenues et en a sauvé sept sur douze sur son propre service.

Mais Tsitsipas a été à la fois solide et créatif. Et il a logiquement pris le dessus avec notamment vingt coups gagnants de plus que son adversaire (66) et 29 points remportés à la volée sur 41 montées.

Dans le premier set, par deux fois Tsitsipas à réussi le break et par deux fois Khachanov a recollé dans la foulée. Mais dans le tie break, le Grec s'est facilement imposé.

La deuxième manche a toujours semblé devoir basculer en faveur de Tsitsipas. Khachanov s'est accroché avant de céder sa mise en jeu pour permettre à Tsitsipas de mener 5-4 et de servir pour le set. Le Grec ne se l'est pas fait dire deux fois et a conclu sur un jeu blanc.

Tsitsipas a ensuite réussi le break pour mener 2-1 dans le troisième set et a servi pour le match à 5-4. Mais dans un sursaut, Khachanov a débreaké.

Dans le tie break, Tsitsipas s'est détaché 6/4 avec deux balles de match, mais Khachanov a marqué quatre points d'affilée pour revenir à deux sets à un.

Tsitsipas a fait le break d'entrée dans la quatrième manche et a conservé l'avantage.

