Wall Street termine en hausse, les indicateurs américains sont au vert

Le parquet du New York Stock Exchange © Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

4 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi, de plus en plus convaincue par les indicateurs qu'un refroidissement contenu de l'économie américaine est possible, avec un arrêt du resserrement monétaire en vue.