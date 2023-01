Amélie Oudéa-Castéra, la "Madame propre" du sport français

© Charly TRIBALLEAU / AFP

5 mn

Paris (AFP) – A peine nommée, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des JO, se disait "under pressure" (sous pression) après le fiasco de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Neuf mois plus tard, c'est elle qui met la pression sans relâche à un monde sportif fédéral français englué dans les affaires.