Borne présente un plan pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations

La Première ministre Elisabeth Borne quitte le palais de l'Elysée, le 18 janvier 2023 à Paris © Ludovic MARIN / AFP/Archives

2 mn

Paris (AFP) – Systématiser les testings sur les discriminations à l'emploi, "élaborer des outils" avec les plateformes numériques et les influenceurs ou encore rendre possible un "mandat d'arrêt": le gouvernement annonce lundi un plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine.