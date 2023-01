En pleine récession, les Soudanais forcés de se serrer la ceinture

Un propriétaire de magasin compte une liasse de livres soudanaises dans une épicerie à Khartoum, le 19 janvier 2023 © ASHRAF SHAZLY / AFP

Khartoum (AFP) – Il y a six mois, Hassan Omar vendait chaque jour pour plus de 800 euros de conserves, de cigarettes et autres paquets de lessive dans son épicerie de Khartoum. Aujourd'hui, ses étals s'empoussièrent et ses revenus ont fondu de moitié.