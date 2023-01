Ski alpin: Odermatt double la mise en super-G à Cortina

Cortina d'Ampezzo (Italie) (AFP) – Le Suisse Marco Odermatt a fait un grand pas vers la conquête de la Coupe du monde de super-G en remportant dimanche le second super-G de Cortina d'Ampezzo, marqué par l'abandon de son grand rival norvégien Aleksander Aamodt Kilde.

Odermatt, déjà vainqueur la veille sur l'Olympia della Tofane, s'est imposé avec un chrono d'1 min 25 sec 13/100e, devant l'Italien Dominik Paris, 2e à 76/100e, et l'Autrichien Daniel Hemetsberger, 3e à 1 sec 03/100e.

Le meilleur Français, Alexis Pinturault, s'est classé 6e, à 1 sec 10/100e d'Odermatt mais à seulement 7/100e du podium.

"Odi", 25 ans, a profité de la déconvenue de Kilde, parti à la faute sur la principale difficulté du tracé, une longue courbe vers la gauche suivi d'un virage serré à droite, qui a piégé de nombreux skieurs.

Le Suisse a signé sa huitième victoire de la saison, la quatrième en super-G, et la 19e de sa carrière. Il compte désormais 148 points d'avance sur Kilde au classement mondial de la spécialité alors qu'il ne reste plus que deux super-G à disputer cette saison, soit un maximum de 200 points à empocher.

Il a également réalisé une excellente opération au classement général de la Coupe du monde qu'il avait remportée la saison dernière: il totalise 1.386 points soit 313 points d'avance sur Kilde (2e, 1.073 pts) et 607 de plus qu'un autre Norvégien, Henrik Kristoffersen, spécialiste du slalom et du géant (3e, 779 pts).

A neuf jours des Championnats du monde 2023 de Courchevel/Méribel, tous les signaux sont au vert pour Odermatt qui repart des Dolomnites en N.1 mondial incontesté et rassuré sur l'état de son genou gauche qui l'avait contraint à faire l'impasse sur les deux courses précédentes.

