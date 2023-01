Audiences TV: LCI et C8 bondissent en janvier, TF1 chute

Début d'année en fanfare pour LCI et C8 qui enregistrent les plus fortes progressions d'audience en janvier sur un an © Kenzo TRIBOUILLARD / AFP/Archives

Paris (AFP) – Début d'année en fanfare pour LCI et C8, la chaîne de Cyril Hanouna: elles enregistrent les plus fortes progressions d'audience en janvier sur un an, à l'inverse de TF1 qui réalise l'une de ses plus faibles performances, selon les chiffres de Médiamétrie publiés lundi.