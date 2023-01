Mort de Barrett Strong, chanteur américain du label Motown

Washington (AFP) – Le chanteur américain Barrett Strong, pilier historique du label Motown pour lequel il a écrit certains de ses tubes les plus connus, est mort à l'âge de 81 ans, a annoncé dimanche le Motown Museum.

"C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès du légendaire chanteur et auteur de la Motown Barrett Strong", a écrit sur Twitter le musée basé à Detroit (nord) .

Né dans le Mississippi, il grandit dans la capitale américaine de l'automobile et sort en 1959 "Money (That's What I Want)", premier tube de Motown, grande maison de disque noire qui acquerra une immense influence sur la soul, le rythms and blues et au-delà.

Avec un autre producteur de Motown Records, Norman Whitfield, il participera à l'écriture d'autres grands succès du label, dont "I Heard It Through the Grapevine", rendu célèbre par Marvin Gaye en 1968, et des morceaux des Temptations comme "Just My Imagination (Running Away with Me)" (1971).

Ses chansons écrites avec Norman Whitfield "étaient révolutionnaires par leurs sonorités et incarnaient l'esprit de cette époque", a déclaré dimanche le fondateur de Motown Berry Gordy, cité par le magasine spécialisé Billboard.

"Barrett était un membre fondateur de la famille Motown, et il nous manquera beaucoup", a-t-il ajouté.

