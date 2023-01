Retraites: la réforme "demande des efforts" mais "sauve le système", selon Borne

Paris (AFP) – Élisabeth Borne a exhorté sa majorité à se "mobiliser" et à "porter" la réforme des retraites, un projet qui "demande des efforts" mais "sauve le système", lundi devant les dirigeants du parti Renaissance.

Publicité Lire la suite

La tension est montée d'un cran supplémentaire lundi entre l'exécutif et les oppositions sur cette réforme phare de ce début de quinquennat, à nouveau jugée "indispensable" par Emmanuel Macron à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation.

"On peut être fier de défendre ce pilier de notre modèle social", a déclaré, selon des participants, la Première ministre, présente au bureau exécutif du parti présidentiel.

"On demande des efforts. Si être perdants, c'est le fait de travailler, à la fin ce sont des gagnants puisqu'on sauve le système. Mais on veille à ne pas demander le même effort à tout le monde", a insisté Mme Borne.

Devant les cadres du parti présidentiel, la cheffe du gouvernement a par ailleurs jugé "important de nous mobiliser à la fois en défendant notre projet et en ne laissant pas se propager des contre-vérités". "Non, on ne partira pas demain à 64 ans. Le décalage de l’âge est progressif. Non, cette réforme ne pénalise pas les femmes", a-t-elle insisté.

Elle a également évoqué "un rapport au travail qui nous interroge et auquel on doit s'attaquer", jugeant "important que nos députés fassent des propositions sur ces questions qui seront portées dans le projet de loi actuel et dans d'autres textes, sur le plein-emploi par exemple" qui doit être présenté au printemps par le ministre du Travail Olivier Dussopt.

Côté Renaissance, l'eurodéputé Pascal Canfin et le député Sacha Houlié, président de la Commission des Lois, ont formulé des propositions portant notamment sur la retraite progressive ou sur un élargissement de l'index senior aux entreprises de plus de cinquante salariés.

La réforme des retraites actuellement discutée prévoit, pour les entreprises de plus de 300 salariés, la création d'un index seniors, avec des sanctions en cas de non-publication jusqu'à 1% de la masse salariale.

© 2023 AFP