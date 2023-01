Wall Street démarre en baisse une semaine économique très chargée

Un opérateur du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé lundi à l'entame d'une semaine économique très chargée, entre les résultats d'entreprises, une réunion monétaire de la Fed et les premiers chiffres de l'emploi de l'année aux Etats-Unis.