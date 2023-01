Wall Street termine en berne au début d'une semaine chargée, donc risquée

Un opérateur du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en berne lundi face aux risques que présente une semaine économique très chargée, entre une salve de résultats d'entreprises, notamment dans la technologie, et une décision monétaire de la Fed.