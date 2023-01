La Bourse de Paris frileuse au milieu d'indicateurs macroéconomiques

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris © ERIC PIERMONT / AFP/Archives

Paris (AFP) – La Bourse de Paris baissait légèrement de 0,37% mardi, nerveuse avant les chiffres du PIB de la zone euro et les réunions des banques centrales américaine et européenne plus tard dans la semaine.