Pertes records pour le fonds souverain norvégien, le plus gros du monde

Le directeur du fonds souverain de la Norvège, géré par la banque centrale norvégienne, Nicolai Tangen, lors d'une conférence de presse, présentant le bilan 2022 marqué par une perte de plus de 150 milliards d'euros à Oslo le 31 janvier 2023 © Heiko Junge / NTB/AFP

Oslo (AFP) – Du jamais vu: le fonds souverain de la Norvège, le plus gros au monde, a annoncé mardi avoir perdu plus de 150 milliards d'euros en 2022 du fait des mauvaises performances des marchés financiers provoquées par la guerre en Ukraine et la détérioration économique mondiale.