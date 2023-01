Retraites: la contre-programmation très calculée d'Emmanuel Macron

Un manifestant porte une pancarte à l'effigie du président français Emmanuel Macron sur laquelle on peut lire "Macron Méprisant de la République", le 31 janvier 2023 à à Mulhouse © SEBASTIEN BOZON / AFP

Paris (AFP) – Pendant que le débat sur les retraites agite le pays, Emmanuel Macron regarde ailleurs: l'Elysée met clairement en scène un président occupé par l'Ukraine ou les défis climatiques, économiques et migratoires. Aussi loin que possible du tumulte de la rue et de l'Assemblée.