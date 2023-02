Immigration: LR critique le projet de loi "qui ne changera pas la donne"

Paris (AFP) – Les chefs parlementaires de LR Bruno Retailleau et Olivier Marleix ont estimé mercredi que le projet de loi sur l'immigration "ne changera pas la donne" et repoussé l'appel au dialogue du gouvernement.

"On a les chiffres 2022, à nouveau un record battu", a affirmé sur LCI le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau alors que la France a enregistré 137.000 premières demandes d'asile l'an dernier, signe selon lui qu'"on est en plein désordre migratoire".

Le projet de loi qui arrive mercredi en conseil des ministres "ne changera pas la donne", car il "ne permet pas de reprendre le contrôle, la maîtrise de l'immigration", a ajouté le sénateur.

Bruno Retailleau s'en est notamment pris au titre de séjour "métiers en tension" pour les travailleurs sans-papiers prévu par ce projet de loi (qui veut aussi durcir les expulsions), estimant qu'"on va créer une nouvelle filière de régularisation massive".

Mais "si nous ne reprenons pas le contrôle, les Français nous le diront, et il y aura des insurrections dans les urnes très prochainement", a-t-il ajouté, en allusion à la Suède où "l'extrême droite est aux portes du pouvoir".

"S'il y a un sujet sur lequel les Français ne supporteraient pas qu'on fasse semblant, c'est vraiment la question de l'immigration", a abondé Olivier Marleix devant les journalistes de la presse parlementaire.

Alors que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est dit ouvert au dialogue avec les oppositions et "singulièrement" celles "de droite", le patron des députés LR a assuré que son parti "ne se prêtera pas à un exercice de communication consistant à faire semblant de régler la question".

Avec 62 députés, LR détient les voix manquant à la majorité pour faire adopter un texte.

"Gérald Darmanin aura beau essayer de retrouver une vieille carte de l'UMP ou de LR, ce n'est pas ça qui nous fera changer d’avis", a-t-il ajouté, en accusant le ministre de l'Intérieur (lui-même issu de LR) de "faire des moulinets" sur les expulsions.

Appelant à "ne pas se voiler la face" sur l'immigration "sociale" (censément motivée par des questions d'assurance ou d'allocations, NDLR), il a ironisé: "la France est +the place to be+ quand on est un migrant, on sait qu'on est bienvenu".

Olivier Marleix a, tout comme Bruno Retailleau, vilipendé le "en même temps" en la matière.

"Je considérais qu'il y avait une majorité à l'Assemblée nationale pour voter un texte très à droite" mais "visiblement ça fait très peur au gouvernement, du coup ils ont fait un texte qui ne ressemble pas à grand chose", a-t-il ajouté.

De son côté Marine Le Pen a dénoncé "une dérégulation totale d'une immigration devenue anarchique". Si elle "votera les mesures individuelles qui peuvent aller dans le bon sens", elle a jugé que le projet n'est pas "au niveau du problème".

