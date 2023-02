Ruby: la star des All Blacks Ardie Savea salue le coming-out "courageux" de Campbell Johnstone

Wellington (AFP) – Le troisième ligne néo-zélandais Ardie Savea a déclaré mercredi qu'il pensait que le coming-out "courageux" de Campbell Johnstone, premier All Black à révéler son homosexualité, pourrait ouvrir la voie à d'autres stars du rugby.

Johnstone, un ancien pilier de 43 ans qui a joué trois tests pour les All Blacks en 2005, a fait son coming-out lundi dans une interview à la télévision néo-zélandaise.

"Voir quelqu'un faire son coming out, je pense que c'est assez courageux. C'est génial", a expliqué Savea, qui porte parfois le brassard avec la Nouvelle-Zélande en l'absence du capitaine habituel Sam Cane et est également membre du groupe de direction des All Blacks.

Si un joueur actuel des All Blacks devait suivre l'exemple de Johnstone en faisant son coming-out, la star des Hurricanes est convaincu qu'il serait accepté par l'équipe.

"À notre époque, vous seriez accepté", a déclaré Savea aux journalistes à Wellington.

"Je pense que dans la société actuelle, beaucoup de gens acceptent cela. Pour moi, et en tant que leader, notre équipe est assez ouverte. Nous sommes tous unis, que vous soyez gay ou hétéro, vous êtes accepté", a-t-il assuré.

Ses coéquipiers des All Blacks Brad Weber et Aaron Smith ont également fait l'éloge de Johnstone, qui, selon Savea, a créé un précédent dans l'univers rude du rugby néo-zélandais.

"Il faut beaucoup de courage, surtout dans le milieu du rugby et par rapport à ce qu'il était dans le passé - les vieilles traditions des hommes durs", a ajouté Savea.

Johnstone a déclaré qu'il voulait être le premier All Black à faire son coming out afin de "supprimer les stigmates et aider les autres".

Savea pense que l'ex-pilier de Biarritz et des Ospreys a atteint son objectif.

"Je connais probablement certains des doutes qu'il aura pu avoir dans sa tête, mais il ne se rend probablement pas compte du nombre de personnes qu'il a aidées avec ce qu'il a fait - bravo à lui", a ajouté le frère cadet de Julian Savea.

"Cela permettra aux gens d'être eux-mêmes. C'est notre travail en tant que communauté de l'accepter et d'être capable d'accepter tout le monde", a-t-il souligné.

