Wall Street finit dans le vert après la modeste hausse des taux de la Fed

La façade du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

2 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé dans le vert mercredi après une modeste hausse des taux d'intérêt de la Fed, comme attendu, et le ton équilibré de son président Jerome Powell.