A Wall Street, boosté par Facebook, le Nasdaq clôt sur un bond

Le parquet du New York Stock Exchange (NYSE) © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – Le secteur technologique a fortement propulsé le Nasdaq à la Bourse de New York jeudi, après des résultats de Facebook meilleurs que prévu, en attendant les annonces d'Alphabet, d'Apple et d'Amazon après la clôture.