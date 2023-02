Rugby: les Fidji perdent leur sélectionneur Vern Cotter, démissionnaire, à sept mois du Mondial

Suva (Fidji) (AFP) – Les Fidji sont à la recherche d'un nouveau sélectionneur à sept mois de la Coupe du monde de rugby en France après la démission du Néo-Zélandais Vern Cotter, jeudi, pour "raisons personnelles".

L'entraîneur de 61 ans a pris en charge les Fidji en 2020 après avoir entraîné les clubs français de Clermont et Montpellier. Il a également emmené l'Écosse en quart de finale de la Coupe du monde 2015.

Tevita Tuiloa, le directeur général intérimaire de la Fédération de rugby fidjienne, a refusé de se prononcer sur le futur remplaçant de Cotter - "cela pourrait être un Fidjien ou un étranger" - mais il prévoit de nommer un entraîneur d'ici la fin février.

"Fidji Rugby a été béni d'avoir Vern Cotter à bord, mais la décision (de démissionner) est venue directement de lui pour des raisons personnelles", a déclaré Tuiloa lors d'une conférence de presse à Suva, la capitale des îles Fidji.

"Le temps joue contre nous pour trouver un entraîneur capable d'amener les Fidjiens volants au niveau supérieur (à la Coupe du monde), mais nous sommes convaincus que nous avons les joueurs", a-t-il assuré.

Les Fidji ont été tirés au sort avec l'Australie et le pays de Galles, deux nations qui ont également changé de sélectionneur récemment, ainsi que la Géorgie et le Portugal dans la poule C de la prochaine Coupe du monde de rugby, qui se déroulera en France (8 septembre-28 octobre).

La meilleure performance des Fidji en Coupe du monde a été réalisée lors de l'édition 2007, déjà disputée en France, où ils ont atteint les quarts de finale après une victoire en poule sur le pays de Galles (38-34), avant de s'incliner face à l'Afrique du Sud, futur vainqueur (37-20).

© 2023 AFP