Amertume chez celui qui incarna Émile Ajar, créé par Romain Gary

Paris (AFP) – Paul Pavlowitch, auquel l'écrivain Romain Gary avait demandé d'incarner l'auteur de ses romans signés Émile Ajar, garde de l'amertume des suites de cette mystification, près d'un demi-siècle après cette affaire rocambolesque.

Cet épisode qui marqua l'histoire du prix Goncourt est le sujet de la fin d'un livre de souvenirs que M. Pavlowitch fait paraître à 80 ans. "Tous immortels" (éditions Buchet-Chastel) est essentiellement consacré à Gary et son épouse, l'actrice Jean Seberg.

Gary, né Roman Kacew à Vilnius en 1914, prix Goncourt 1956 pour "Les Racines du ciel", avait perdu de sa superbe auprès de la critique littéraire dans les années 1970. Lus à la va-vite, ses livres étaient mal accueillis.

"Lui qui avait quitté le service diplomatique, qu'on avait prié de prendre sa retraite, il n'avait plus cette carte de visite de consul. Il s'habillait comme il voulait, il devenait de plus en plus folklorique, le cigare au bec. Les gens ne comprenaient pas", raconte Paul Pavlowitch à l'AFP.

Il recommence à zéro sous un hétéronyme: Hamil Raja, alias Émile Ajar, un Nord-Africain ayant des démêlés judiciaires pour une sombre histoire d'avortements. Personne ne doit savoir, pas même son éditeur, Gallimard.

L'écrivain, éditeur et journaliste Paul Pavlowitch avec un masque de Romain Gary à Paris le 1er février 2023 © JOEL SAGET / AFP

Paul Pavlowitch se confectionne un faux permis de conduire au nom de Raja.

"C'était assez drôle"

Gary réussit plusieurs coups de génie.

Avec le deuxième roman d'Ajar, "La Vie devant soi", il décroche une deuxième fois le Goncourt, en 1975, ce qui est normalement interdit.

Avec le troisième, "Pseudo", il convainc ceux qui avaient découvert le lien de parenté entre Raja et Gary que dans cette étrange entreprise, Gary n'est pas l'auteur.

Et juste avant de se suicider en décembre 1980, il envoie aux éditions Gallimard "Vie et mort d'Émile Ajar", court récit publié de manière posthume en juillet 1981, où il signe son forfait. "Il y eut des moments comiques (...) Je me suis bien amusé. Au revoir et merci", écrit-il dans les dernières lignes.

Il fallait quelqu'un pour jouer le personnage, ne serait-ce que pour signer en 1973 le premier contrat d'édition, avec les éditions Mercure de France, pour "Gros-Câlin". Ce fut celui que Gary appelait son neveu, en réalité son petit-cousin, Paul Pavlowitch.

"Il m'a demandé quelques services. Je les lui ai rendus. Je voyais bien que je devenais acteur, mais c'était assez drôle", explique-t-il. Même si dans "Tous immortels", il se souvient avoir été un piètre comédien devant la première journaliste qui avait vu le soi-disant Ajar, à Copenhague.

L'écrivain, éditeur et journaliste Paul Pavlowitch à Paris le 1er février 2023 © JOEL SAGET / AFP

L'accueil enthousiaste d'un côté et la commisération de l'autre pour un Romain Gary passé de mode, isolé, même s'il continuait à publier, ne fit qu'aggraver sa dépression.

"Paranoïa"

"Pseudo" d'Ajar, en 1976, est "un livre que moi j'ai beaucoup de mal à digérer, que lui a écrit dans un état de paranoïa quasi irréel (...) Ce livre nous a séparés", estime Paul Pavlowitch.

Quant aux éditions Gallimard, elles "ne voyaient pas" le mal-être de Gary. L'écrivain se plaignait, d'après son alter ego, que ses manuscrits paraissent sans travail d'édition: "il se demandait simplement ce qu'ils voulaient".

Quand la vérité est révélée par un communiqué à l'AFP en juin 1981 puis un livre publié chez Fayard en juillet, "L'Homme que l'on croyait", Paul Pavlowitch va sur le plateau de l'émission littéraire Apostrophes de Bernard Pivot.

"Les éditions Gallimard ont envoyé tout un bataillon d'auteurs Gallimard. Et j'ai eu le sentiment que j'étais devant un tribunal, coupable de quelque chose", se rappelle-t-il. "Les gens qui ont courtisé l'auteur que j'étais censé être étaient assez minables, vils (...) Ils sont devenus aussi agressifs qu'ils avaient été courtisans".

Sa carrière d'écrivain ne décollera jamais. Il sera éditeur.

Bernard Pivot interviewe Paul Pavlowitch, petit-cousin de l'écrivain Romain Gary, le 3 juillet 1981 sur le plateau d'Antenne 2 à Paris © Georges GOBET / AFP/Archives

Paul Pavlowitch reste marqué par les manœuvres d'avocats pour que, de son rôle dans le succès d'Ajar, il ne reste rien. Surtout pas la part des droits d'auteur que Gary avait concédée. Ces avocats "ont organisé mon exclusion", dit-il.

