Le jour où l'AFP révéla qu'Émile Ajar était en fait Romain Gary

Bernard Pivot interviewe Paul Pavlowitch, petit-cousin de l'écrivain Romain Gary, le 3 juillet 1981 sur le plateau d'Antenne 2 à Paris © Georges GOBET / AFP/Archives

Paris (AFP) – Émile Ajar et Romain Gary sont un "seul et même écrivain": le 30 juin 1981, le "neveu" de Romain Gary, Paul Pavlowitch, révèle à l'Agence France-Presse la plus grande supercherie littéraire du XXe siècle.