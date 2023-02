Rugby: Matt Giteau finit par raccrocher les crampons à 40 ans

Sydney (AFP) – Matt Giteau a annoncé vendredi qu'il raccrochait définitivement les crampons à l'âge de 40 ans après une carrière de globe-trotter et 103 sélections avec les Wallabies, où il restera connu pour être à l'origine d'une règle ayant largement contribué au beau parcours de l'Australie au Mondial-2015, où elle avait atteint la finale.

Publicité Lire la suite

"Ça a été une expérience tellement géniale qui va me manquer mais j'ai épuisé toutes les possibilités de ce jeu et les contrats se sont taris", a écrit l'ancien demi d'ouverture sur les réseaux sociaux.

"J'ai passé la moitié de ma vie à pratiquer ce grand sport comme professionnel et à parcourir le monde pour le faire", a-t-il ajouté.

Il a spécialement remercié sa femme et ses enfants "qui ont tant sacrifié pour ma préparation et pour que je joue aussi longtemps", a-t-il dit, expliquant qu'ils avaient accepté de "déménager dans des pays différents, des écoles différentes et loin de leurs amis pour que je puisse jouer (et) réaliser mes rêves".

Giteau a joué en France entre 2011 et 2017, au RC Toulon avec qui il a remporté trois Coupes d'Europe (2013 à 2015) et un championnat de France en 2014. Il est ensuite allé jouer au Japon puis aux Etats-Unis où il avait enlevé à 38 ans le championnat nord-américain de rugby (MLR) avec la franchise des Los Angeles Giltinis.

Mais il est surtout connu pour la règle dite "Giteau", qui a autorisé les joueurs à plus de 60 sélections ayant disputé sept saisons dans une franchise australienne avant d'évoluer à l'étranger à continuer à être éligibles en équipe natiuonale.

Cette règle avait permis au joueur ayant évolué sept saisons dans les clubs australiens des ACT Brumbies puis de la Western Force entre 2003 et 2009 de retrouver les Wallabies juste à temps pour le Mondial-2015, avec son coéquipier du RCT Drew Mitchell, alors que la sélection traversait une mauvaise passe.

Les deux joueurs avaient été essentiels dans la compétition et l'Australie avait accédé à la finale, perdue face à la Nouvelle-Zélande (34-17) à Twickenham.

Giteau, qui avait mis fin à sa carrière internationale l'année suivante, avait déjà connu une finale de Coupe du monde, en 2003 face à l'Angleterre.

© 2023 AFP