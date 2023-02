Ski alpin: "Une belle fête", souvenirs de médaillés mondiaux en France

Paris (AFP) – Chamonix 1962, Grenoble 1968 et Val d'Isère 2009: après Chamonix en 1937, la France n'a organisé que trois éditions des Championnats du monde de ski alpin avant ceux de Courchevel/Méribel, qui débutent lundi. Les médaillés français reviennent pour l'AFP sur une expérience unique.

+ Chamonix 1962

. Guy Périllat (argent du slalom, également argent de la descente en 1968):

"Je me souviens surtout avoir eu très froid. Il faisait beau au départ, j'étais parti en pull-over et la tête nue. Le temps s'est gâté, avec du vent et de la neige, j'étais gelé, mal équipé pour l'attente au départ. On n'avait pas de tentes à l'époque. Mon coéquipier Charles Bozon, originaire de Chamonix, était déjà guide de montagne, il avait mieux lu la météo, il était équipé et avait gagné la course!"

. Marielle Goitschel (or du combiné et argent du slalom):

"En 1962, je me souviens qu'on logeait à l'hôtel l'Albert Ier, il y avait le magicien assez connu Garcimore, qui nous avait fait des tours incroyable avec des paquets de cartes. Il m'avait fait cadeau d'un petit vélo que j'ai toujours."

+ Grenoble 1968

Les compétitions des Jeux olympiques comptaient alors également pour les Championnats du monde.

. Annie Famose (bronze du slalom et du combiné, argent du géant):

"Grenoble c'était notre grand objectif après les Mondiaux de Portillo (Chili) en 1966. Trois médailles pour moi c'était très bien. On était un peu isolés dans nos chalets à Chamrousse (Isère), on avait peu d'échanges avec les autres sportifs comme aux autres JO que j'ai connu. On a surtout vécu l'évènement à la TV. J'ai toujours parfaitement en mémoire la cérémonie d'ouverture avec le général De Gaulle".

. Isabelle Mir (argent de la descente):

"Cet évènement était une obsession permanente. J'étais hyper prête, j'avais gagné toutes les descentes cette année là sauf celle de Grenoble. Cinquante-cinq ans après ça me fait toujours mal, le chagrin est resté. Merde. On m'avait mal farté, maintenant je peux le dire, il y a prescription, j'avais des +sabots+ sous mes skis (des plaques de neige).

C'était une belle fête, on sentait qu'on avait le pays derrière nous, De Gaulle en tête. On sentait cette pression, on était les meilleurs du monde, il ne fallait pas se rater".

. Marielle Goitschel (or du slalom, argent du combiné):

"Ca sentait la fin de carrière pour moi. Mon souvenir marquant c'est d'être allée voir chanter Ella Fitzgerald. Pour moi le jazz c'est la musique tout court. J'étais très émue et elle aussi. J'ai aussi pris une photo avec Audrey Hepburn en bas du slalom, elle était venue me voir. J'étais très impressionnée, elle était adorable".

+ Val d'Isère 2009

. Marie Marchand-Arvier (argent du super-G):

"Notre entraîneur Laurent Chrétien nous avait préparé mentalement à toutes les situations possibles pour qu'il n'y ait aucune surprise le jour de l'évènement. Psychologiquement j'étais prête. Le jour-J j'étais dans un état second, que j'ai atteint grâce à cette préparation mentale.

Je n'étais pas une leader mais j'avais une chance à saisir. J'ai un souvenir fort de Val d'Isère, un espèce de plateau avec un centre ville concentré, on ressentait la fête populaire partout où on allait. C'était générateur d'énergie positive pour moi".

. Julien Lizeroux (argent du slalom et du combiné):

"J'avais gagné à Kitzbühel devant Jean-Baptiste Grange quinze jours avant les Mondiaux. J'étais dans une bonne dynamique, et +JB+ accaparait l'attention médiatique depuis deux ans. On était dans un bon +mood+.

Je me souviens du départ de la seconde manche du slalom. Après la reconnaissance, il fallait marcher un peu et traverser la route pour reprendre le télésiège. Là il y avait une haie de spectateurs pour m'encourager. Je suis monté seul dans le télésiège, je suis passé au-dessus de tout monde dans l'aire d'arrivée, il faisait beau, je me suis dit +c'est vraiment cool+.

On a eu de la chance avec le public, car le slalom c'est le dimanche du dernier jour, et il y avait +JB+ qui était fort depuis deux ans. C'était hyper bon enfant, très famille, à fond pour nous les Français. Je me suis nourri de ça. On avait rarement vu autant de monde en France pour du ski."

