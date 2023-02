Wall Street ouvre en baisse, étourdie par le bond des créations d'emplois

Des opérateurs du New York Stock Exchange © Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

4 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, étourdie par un chiffre de créations d'emplois américain bien plus élévé que prévu, qui ravive les craintes d'un durcissement de la banque centrale américaine (Fed), sur fond de résultats de sociétés décevants.