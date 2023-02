Espagne: l'Atlético rattrapé par Getafe et ses démons

Madrid (AFP) – L'Atlético Madrid pris à son propre jeu ! Les hommes de Diego Simeone, qui a sorti ses attaquants après l'ouverture du score, ont été rattrapés 1-1 par l'avant-dernier Getafe samedi pour la 20e journée de Liga, et calent à la 4e place, à quatre longueurs du podium.

Angel Correa a ouvert la marque après une frappe repoussée de Thomas Lemar (60e). Un but tout d'abord annulé pour un hors-jeu puis finalement accordé suite au visionnage de la VAR. Sorti entre-temps, l'attaquant argentin a célébré son but depuis le banc des remplaçants...

Enes Unal a égalisé pour Getafe à la 83e minute sur un penalty sifflé pour une main de Saul Niguez, alors que Simeone avait sorti Correa, Thomas Lemar et Alvaro Morata en l'espace d'un quart d'heure.

Un soulagement pour le club de la banlieue madrilène, qui ramène du Metropolitano un point capital dans la lutte au maintien, après quatre revers de rang : Getafe pointe toujours à l'avant-dernière place, mais n'est qu'à une victoire de la 12e place, occupée provisoirement par Gérone (21 points).

Pour l'Atlético en revanche, ce nul est un nouveau coup d'arrêt. Diego Simeone, interrogé vendredi en conférence de presse sur son avenir à la tête des Rojiblanco, devra trouver les ressources pour motiver ses joueurs pour la deuxième moitié de saison, à trois semaines d'un derby électrique contre le Real Madrid.

Elche gagne enfin !

Plus tôt dans la journée, l'Espanyol Barcelone et Osasuna se sont quittés dos à dos 1-1. Un match marqué par la double expulsion de l'ancien blaugrana Ez Abde et de l'ancien monégasque Ronaël Pierre-Gabriel (qui disputait son premier match en Liga), pour un duel trop engagé avant la pause.

Les Navarrais venaient alors d'ouvrir la marque par Ante Budimir (45e), mais l'Espanyol a répliqué en deuxième période (59e) par Martin Braithwaite, qui a bien pallié l'absence du meilleur buteur de l'équipe, Joselu.

L'autre match de l'après-midi a débouché sur une petite surprise en Espagne : Elche, la lanterne rouge, a enfin décroché sa première victoire de la saison contre Villarreal (3-1), grâce à un triplé signé Pere Milla (3e, 45e+3 sur pénalty, 52e sur pénalty).

Un succès pour l'honneur, qui permet aux Franjiverdes, après cinq entraîneurs passés sur le banc cette saison, d'atteindre les neuf points au classement.

A l'inverse, le Villarreal de Quique Setién a montré l'un de ses pires visages de la saison. Le Sous-marin jaune a enchaîné là un deuxième revers de rang, et pointe à la 5e place du classement, à quatre points de l'Atlético.

