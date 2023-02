L1: le Toulousain Dallinga, plus fort que la "MNM" du PSG (en 2023)

Toulouse (AFP) – Arrivé l'été dernier à Toulouse avec des statistiques flatteuses, le Néerlandais Thijs Dallinga a enfin retrouvé son efficacité: avant de défier Paris samedi (17h00), ce pur avant-centre a marqué plus de buts en Ligue 1 en 2023 que Lionel Messi, Neymar et Mbappé réunis!

Braqués sur une soixantaine de championnats à travers le monde, même les plus obscurs, les algorithmes du TFC, un club très porté sur la "data", ne pouvaient pas passer à côté.

Dallinga a signé la saison dernière toutes compétitions confondues 36 buts et neuf passes décisives en 44 matches avec l'Excelsior Rotterdam, qui évoluait alors en deuxième division aux Pays-Bas.

Ces chiffres ont convaincu les dirigeants toulousains, à la recherche d'un attaquant pour concurrencer Rhys Healey, meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière, de réaliser l'un de leurs plus gros transferts (environ 2,5 millions d'euros) depuis l'arrivée des nouveaux propriétaires du fonds américain RedBird.

Le retour sur investissement semblait en bonne voie après les trois premières journées de championnat, avec deux buts contre Nice (1-1) et Lorient (2-2). Mais la réussite du jeune Batave (22 ans) au gabarit ordinaire (1,80 m, 70 kg) masquait alors son déficit physique face aux défenses adverses et son manque d'impact général dans le jeu.

À défaut d'alternatives à la pointe de l'attaque en l'absence de Healey, gravement blessé à un genou, Dallinga a tout de même enchaîné les titularisations, sans marquer.

Jusqu'à ce que l'entraîneur Philippe Montanier le relègue sur le banc, d'abord à l'automne au profit du "Pitchoun" Farès Chaïbi, dont ce n'est pourtant pas le poste, puis du Japonais Ado Onaiwu en début d'année.

Une période "difficile à vivre", de l'aveu même du discret Néerlandais, qui "lui a peut-être aussi permis de se régénérer physiquement", estime Montanier.

"Il est revenu, depuis son passage sur le banc, avec une bonne intensité de jeu et de la justesse technique", juge encore son entraîneur. "Thijs est un jeune joueur, qui découvre le championnat de France, et je pense qu'à force de faire des matches il a pris la mesure de la Ligue 1".

Les chiffres, une fois de plus, plaident en sa faveur: Dallinga a inscrit quatre buts lors de ses quatre derniers matches de championnat, soit un de plus que Lionel Messi (deux), Neymar (un) et Kylian Mbappé (zéro) à eux trois depuis le début de l'année.

"Au début, quand on arrive dans un nouveau pays, il faut du temps pour s'adapter au niveau. Ça a bien démarré, puis j'ai connu quelques matches difficiles, mais ça va mieux et je suis content de pouvoir aider l'équipe", a-t-il reconnu après son doublé décisif à Strasbourg (2-1) le week-end dernier.

Deux buts célébrés avec la "mafia" néerlandophone du "Téfécé" (Branco van den Boomen, Stijn Spierings, Brecht Dejaegere), qui l'a pris sous son aile et a facilité son intégration dans la Ville rose.

Encore buteur en milieu de semaine contre Troyes (4-1), sur un service justement de son compatriote Van den Boomen, Dallinga n'en a peut-être pas fini pour autant avec la concurrence interne.

Healey a fait son retour à l'entraînement et le club vient de recruter un nouveau numéro 9, Saïd Hamulic, un Néerlando-Bosnien de 22 ans, auteur de 9 buts en 17 matches cette saison dans le championnat polonais. Les algorithmes du TFC ne laissent décidément rien passer.

