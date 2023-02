Shah Rukh Khan: coqueluche indienne et roi de Bollywood

La sortie du dernier film de Shah Rukh Khan, "Pathaan", a été un événement national en Inde © Money SHARMA / AFP/Archives

Bombay (AFP) – Shah Rukh Khan est la star la plus populaire de Bollywood et, à 57 ans, son plus grand sex-symbol. Son large répertoire sur grand écran allant de la romance au film d'action a fait de lui l'incarnation cinématographique d'une Inde en pleine mutation.