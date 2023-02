Sous les voitures, la juteuse razzia des voleurs de pots catalytiques

Obligatoire depuis les années 90, le pot catalytique est une partie du système d'échappement qui sert à réduire les émissions polluantes des voitures, notamment l'oxyde d'azote et le monoxyde de carbone © Damien MEYER / AFP/Archives

Paris (AFP) – Quand Olivier démarre sa voiture fin août, "un bruit de tracteur" jaillit du moteur. Sous sa Toyota, il manque "un bout": le pot catalytique. Riche en rhodium, métal six fois plus cher que l'or, cette pièce attise les convoitises de plus en plus de voleurs.