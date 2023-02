Beyoncé et Adele s'affrontent aux Grammys

Los Angeles (AFP) – Adele et Beyoncé s'apprêtent à fouler, aux côtés d'autres stars, le tapis rouge de la cérémonie de remise des Grammy Awards, récompenses suprêmes de l'industrie musicale américaine pour lesquelles elles vont s'affronter.

Kendrick Lamar, Harry Styles et Taylor Swift font aussi partie des favoris de cette 65e cérémonie qui rassemble un grand nombre d'artistes de renom. Parmi eux, Bad Bunny, Lizzo, Steve Lacy ou encore Mary J. Blige.

En tête des nominations cette année, la popstar Beyoncé dans neuf catégories, puis le rappeur Kendrick Lamar avec huit nominations. La Britannique Adele et la star américaine de folk-rock Brandi Carlile sont au coude-à-coude avec sept nominations chacune.

La cérémonie, présentée à nouveau par l'humoriste Trevor Noah et équivalente, pour la musique, aux Oscars, doit venir couronner une année 2022 pleine d'albums à très grand succès, dont "Renaissance" de Beyoncé et "30" d'Adele.

Les deux disques se feront face dans les catégories les plus prestigieuses, six ans après un duel qui avait tourné à l'avantage de la seconde.

Beyoncé vs Adele

En 2017, l'artiste britannique avait écrasé ses concurrents dans les principales catégories, remportant cinq récompenses avec son album "25", au détriment de la chanteuse née à Houston, dont l'album "Lemonade", aujourd'hui un classique, avait dû se contenter du Grammy Award du "meilleur album de musique urbaine contemporaine".

Sur scène, Adele avait rendu un vibrant hommage à la "Reine" Beyoncé, et l'Académie des arts et sciences de l'enregistrement, qui décerne les récompenses, a été accusée une fois de plus de reléguer au second plan les artistes de couleur.

Selon le magazine spécialisé Billboard, le Grammy Award du "meilleur album" irait plutôt à Beyoncé et Adele raflerait celui du "meilleur morceau de l'année" avec "Easy On Me". Néanmoins, les surprises des précédentes éditions invitent à se méfier des prédictions.

Quelle que soit l'issue, l'histoire est en marche pour Beyoncé: avec les nominations pour cette édition, elle égale le record de son mari, Jay-Z, comme artiste le plus nommé de l'histoire de ces récompenses.

Et si elle est déjà l'artiste féminine avec le plus grand nombre de petits gramophones dorés, l'édition 2023 pourrait bien lui permettre de passer en tête pour de bon et dépasser le chef d'orchestre Georg Solti avec le plus de victoires.

Une catégorie "révélation de l'année" grande ouverte

Le rappeur portoricain Bad Bunny, artiste ayant rencontré un important succès commercial dans le monde en 2022, est nommé dans trois catégories, dont celui du "meilleur album" pour "Un verano sin ti".

C'est le premier album entièrement en espagnol à concourir dans l'une des catégories reines.

Taylor Swift, venue de la country et devenue une immense popstar, pourrait de son côté enfin décrocher un Grammy dans la catégorie titre de l'année avec la version longue de son "All too well". Un morceau sorti en 2012 mais réenregistré avec suffisamment de différences pour qu'il puisse concourir à nouveau.

Et après plusieurs années lors desquelles les favoris étaient assez clairs - Olivia Rodrigo, Megan Thee Stallion et Billie Eilish -, la course dans la catégorie "révélation de l'année" est grande ouverte pour l'édition 2022 des Grammys.

Parmi les artistes nommés, on retrouve la Brésilienne Anitta, les rockeurs italiens de Maneskin, la rappeuse Latto... Autant d'artistes rendus célèbres par TikTok, devenu pépinière de révélations.

Le groupe BTS, vedettes de la K-Pop en pause, est aussi en lice.

L'Académie, composée notamment d'auteurs, compositeurs, ingénieurs du son, a aussi nommé toute une série d'artistes déjà bien installés dans l'industrie musicale parmi lesquels Bonnie Raitt, Willie Nelson et ABBA.

Après un show mémorable aux Grammys de 2019, la chanteuse Brandi Carlile reviendra sur scène, et fait cette année la course dans plusieurs catégories reines.

Elle racontait récemment à l'AFP être "folle de joie" pour toutes ces nominations, "surtout parce que les Grammys, c'est comme la famille, ça veut dire que d'autres musiciens pensent que j'ai fait du bon boulot cette année".

