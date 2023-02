George Clooney réalisera le remake du "Bureau des Légendes"

L'acteur et réalisateur George Clooney à Washington, le 4 décembre 2022 © Stefani Reynolds / AFP/Archives

Paris (AFP) – L'acteur et réalisateur George Clooney réalisera le remake américain du "Bureau des Légendes", rebaptisé "The Department", ont annoncé lundi la chaîne payante américaine Showtime et les producteurs français de la série originelle.