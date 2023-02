L'Etat "tend la main" aux Corses, un quart de siècle après l'assassinat du préfet Erignac

Ajaccio (AFP) – Un quart de siècle après l'assassinat du préfet Claude Erignac, "il est temps d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Corse" et le gouvernement a tendu lundi "la main" aux Corses par la voix de son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Le soir du 6 février 1998, Claude Erignac décédait sous les balles d'un tueur qui lui avait tiré dans le dos, dans une rue d'Ajaccio, alors qu'il se rendait à pied au théâtre.

Lundi, les commémorations pour marquer le 25e anniversaire de cet assassinat se sont tenues à Ajaccio, en présence de Gérald Darmanin, sur le lieu du crime devenu une place du souvenir.

"Il nous appartient d'écrire une nouvelle page. Vingt-cinq ans après la mort de Claude Erignac, il est temps d'inaugurer ensemble le début de la suite. Il est temps d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Corse", a déclaré le ministre de l'Intérieur.

L'île méditerranéenne connaît des rapports compliqués avec les gouvernements français et compte depuis des décennies des mouvements nationalistes réclamant davantage d'autonomie et pour certains l'indépendance, ainsi que des groupes clandestins. Les nationalistes sont à la tête des instances de l'île depuis 2015.

Le gouvernement "tend la main aux innombrables Corses de bonne volonté, épris de paix et de fraternité" pour "tracer ensemble" une "route institutionnelle, économique, culturelle" et "pour la cause de la paix", a-t-il ajouté.

"Travaillons ensemble", a lancé le ministre car "les morts nous regardent".

Claude Erignac a été le premier préfet tué en France depuis la Seconde Guerre mondiale et son assassinat avait provoqué une onde de choc. Les jours suivants, des dizaines de milliers d'insulaires avaient exprimé leur effroi lors des plus grandes manifestations jamais organisées à Ajaccio et Bastia.

Interrogé par l'AFP juste après ce discours, le président autonomiste du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, qui a été en outre l'avocat d'Yvan Colonna, un des hommes condamnés pour sa participation à cet assassinat, n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat.

Sur la place Erignac, où se dressent désormais un olivier et l'inscription "1 homme, 1 place", des députés, la présidente de l'assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis ou l'actuel préfet de Corse étaient présents pour cet hommage à l'homme "lumineux, droit et intègre" qu'était Claude Erignac, selon le ministre de l'Intérieur.

Macron avec la famille Erignac

Au même moment à Paris, le président Emmanuel Macron recevait la famille Erignac. Pour le 20e anniversaire, le chef de l'Etat avait fait son premier déplacement sur l’île depuis son élection, accompagné de Mme Erignac et de ses deux enfants dont c'était le premier retour en Corse depuis les faits.

"J'espère que la République ne faiblira jamais en Corse", avait alors plaidé Dominique Erignac, rendant hommage à son mari sur ce "lieu maudit".

De son côté la Première ministre Elisabeth Borne, a estimé lundi matin sur Twitter qu'"assassiner un Préfet, c’est frapper toute la Nation", rendant "hommage à cette grande figure de la République".

Au total, trois hommes ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac: Pierre Alessandri, Alain Ferrandi et Yvan Colonna.

Alain Ferrandi attend lui la décision de la justice le 23 février sur sa demande de semi-liberté.

Détenu à la prison d'Arles (Bouches-du-Rhône), Yvan Colonna a été victime de l'agression d'un codétenu, le 2 mars 2022, à laquelle il a succombé le 21 mars, ce qui a provoqué des semaines de manifestations violentes sur l'île.

