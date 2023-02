Un mois avant les étoiles, le Michelin met en lumière des adresses abordables

Paris (AFP) – Le guide Michelin a publié lundi une sélection de 49 adresses "bons plans", soit des restaurants à prix abordables, où les inspecteurs aiment amener "leurs familles", un mois avant de décerner ses étoiles.

Traditionnellement, cette distinction créée en 1997 était dévoilée au même moment que les nouveaux étoilés.

"On voulait leur donner la part de lumière nécessaire pour qu'ils aient la visibilité qu'ils méritent", a déclaré à l'AFP le directeur des guides Michelin Gwendal Poullennec.

Cette année, la grande cérémonie du guide rouge aura lieu à Strasbourg le 6 mars.

Avec un prix maximum autour de 40 euros par personne en France, les adresses de cette sélection garantissent "un juste prix et une grande attention à la qualité" de l'assiette, a souligné Gwendal Poullennec.

Il s'agit soit aussi bien des cuisines de terroir que des cuisines métissées (franco-tunisienne) ou d'influences étrangères (mexicaine, coréenne) faites avec des produits locaux, a-t-il ajouté.

"Ce sont les adresses où les inspecteurs aiment revenir lorsqu'ils cherchent à se faire plaisir eux-mêmes où ils sont en famille ou en déplacement", a-t-il fait valoir.

Ils y accordent "une attention toute particulière parce que faire de l'excellence gastronomique c'est une chose et faire très bien à des prix maîtrisés, c'est honnêtement une performance".

Cette distinction "résonne tout particulièrement dans le contexte actuel où il y a une tendance inflationniste assez importante", a-t-il conclu.

Parmi les régions qui se démarquent, Auvergne-Rhône-Alpes est la plus dynamique et affiche 10 nouveaux Bib Gourmand. Neuf nouvelles tables sont distinguées dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et cinq à Paris, autant qu'en Occitanie.

