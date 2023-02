Grève contre les retraites: journée blanche pour les skieurs de Gourette

Gourette (France) (AFP) – Une pancarte "solidaire de mes collègues grévistes" devant la télécabine, les skis au placard: la station pyrénéenne de Gourette a fermé son domaine mardi, une grande partie des pisteurs s'associant au mouvement national de grève contre la réforme des retraites.

"Impossible d'ouvrir sans eux", résume Arnaud Libilbehety, directeur général de l'établissement Epsa, gestionnaire de la station située dans les Pyrénées-Atlantiques, à 1.400 m d'altitude. Chaque matin, 16 pisteurs s'assurent normalement de la praticabilité des pistes avant l'ouverture aux clients. "Ils sont aussi secouristes donc, s'il y a un accident, c'est eux qui interviennent", ajoute-t-il.

Avec leur pancarte sur la télécabine qui transporte les skieurs du parking au domaine, deux salariés des remontées mécaniques affichent leur soutien au mouvement de contestation de leurs collègues pisteurs, partis manifester à Pau, à une heure plus au nord.

"Je ne suis pas allé manifester pour ne pas amputer mon salaire, mais le coeur y est", dit l'un d'entre eux, préférant rester anonyme.

Pas de ski donc ce mardi, ni de cours ou de locations. "C'est une chaîne alimentaire", résume Patrick Barroso, patron d'une boutique de location de matériel, installé là depuis 45 ans. "On est la seule station de France à être fermée!", s'agace-t-il.

Dans les Alpes, les stations ont en effet été très peu touchées, avec une mobilisation "de l'ordre de 4%" des 17.000 saisonniers du secteur, selon "Domaines skiables de France", le syndicat des exploitants.

Au pied des 42 kilomètres de pistes du domaine de Gourette, alors que la neige tombe, la foule est clairsemée. Les remboursements "seront faits à la fin de la semaine", indiquent les employés des guichets.

Les vacances scolaires, débutées samedi dans huit académies dont les trois de la région Nouvelle-Aquitaine, constituent une période majeure pour l'activité de la station, qui estime que la grève va lui coûter "plusieurs dizaines de milliers d'euros", selon Arnaud Libilbehety.

Manque de neige

En décembre, le manque de neige avait empêché l'ouverture de plusieurs stations des Pyrénées pour les vacances. Gourette n'a commencé sa saison que le 20 janvier et le week-end dernier, elle avait accueilli 10.000 vacanciers, dont plus de la moitié de skieurs.

L'Ecole de ski français (ESF) "a dû annuler tous les cours d'aujourd'hui", dit, amer, un moniteur, Gauthier Burtre. "Une journée comme aujourd'hui pour l'ESF, avec 80 moniteurs, tous travailleurs indépendants, c'est 25.000 euros de perte", estime-t-il.

Chantal Seillan, patronne d'une boutique, aurait "aimé que d'autres solutions soient envisagées au lieu d'une fermeture d'un jour dans une saison déjà compliquée".

Des skieurs relativisent. "C'est leur droit de faire grève, on comprend, ça ne fait jamais qu'un jour de moins, à la place on ira se balader", commentent Margaux Daniaud et Guillaume Bouhier, en vacances en famille.

Emmanuelle Larigaldie, Charentaise de 51 ans "ira faire du squash cet après-midi". Sa sœur, Cécile Dedieu, est plus partagée: "Bien sûr on comprend, mais on est un peu dégoûtées parce qu'on avait réservé toute la semaine, pris les forfaits, bloqué les cours et loué le matériel".

Les restaurants, eux, n'ont pas fait le plein. "D'habitude, je tourne à 200 couverts le midi et là j'en ai à peine 50", soupire Gérard Honthaas, patron d'un hôtel-restaurant. Bastien Lebegue, travailleur saisonnier d'un snack "a vendu cinq crêpes et sept cafés" pour un "bénéfice de 15 euros".

Les grévistes n'ont pas encore fait savoir s'ils participeraient à la prochaine journée de mobilisation contre les retraites samedi. Le directeur général d'Epsa les a cependant appelés à prendre "conscience de l'impact particulièrement négatif sur toute la station".

