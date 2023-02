Wall Street ouvre en baisse, prudence avant l'intervention du président de la Fed

Le parquet du New York Stock Exchange (NYSE) © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, timorée avant une nouvelle prise de parole du président de la banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell, dont le marché attend un signal concernant un possible durcissement monétaire plus marqué que prévu.