Wall Street termine en hausse, encouragée par Powell et Microsoft

La façade du New York Stock Exchange © Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en hausse mardi, rassurée par le ton modéré du président de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, lors d'une interview, et enthousiasmé par les annonces de Microsoft sur l'intelligence artificielle.