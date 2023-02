La Suisse restitue au Pérou un bien culturel vieux de 2.500 ans

Genève (AFP) – Une tête en pierre de 200 kg va retrouver le chemin du Pérou où elle a été sculptée il y a 2.500 ans, après sa saisie par les douaniers suisses.

Publicité Lire la suite

La Suisse a remis mercredi cet "important bien culturel" provenant de la culture précolombienne Chavín (env. 1200 à 550 av. J.-C.) à l'ambassadeur péruvien, a indiqué l'Office fédéral de la Culture (OFC) dans un communiqué.

La sculpture avait été découverte en 2016 par les douaniers lorsqu'un particulier avait essayé de l'introduire en Suisse en tant que "bien non culturel", en passant par la douane autoroutière de Bâle/Weil am Rhein, entre la Suisse et l'Allemagne.

Après avoir examiné les documents et l'objet, les douaniers ont conclu qu'il pouvait s'agir d'un bien culturel non déclaré.

Une enquête a permis de démontrer qu'il s'agissait d'une des grandes têtes sculptées en pierre - dites "têtes clouées" - provenant de la culture précolombienne de Chavín, qui s'est développée entre 1200 et 550 avant J.-C. dans une haute vallée des Andes péruviennes. Cette culture précède de quelque deux millénaires l'empire plus connu des Incas.

Le Pérou est fortement affecté par le pillage et la destruction de ses sites archéologiques. Les objets précolombiens, tels que la sculpture restituée, figurent dans les catégories de biens culturels péruviens les plus fortement menacés, selon l'OFC.

La Suisse et le Pérou sont parties à la Convention de l'Unesco de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels.

Afin de promouvoir leur coopération en la matière, les deux pays ont conclu un accord bilatéral sur l'importation et le retour de biens culturels, entré en vigueur en 2016.

"Cette restitution souligne l'engagement commun de la Suisse et du Pérou pour lutter contre le transfert illicite de biens culturels", a indiqué l'OFC.

En 2007, pour contribuer à lutter contre la destruction et le commerce illicite des biens culturels, le Conseil international des musées a publié une "Liste rouge des antiquités péruviennes en péril". Les sculptures précolombiennes en pierre comme les "têtes clouées" y figurent dans les catégories de biens culturels péruviens fortement menacés.

© 2023 AFP