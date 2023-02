USA: un artiste condamné pour des NFT de sacs Hermès, créés sans autorisation

Des sacs Birkin de la maison Hermès exposés pour la Semaine du luxe chez Christie's, le 4 juin 2021 à New York © Cindy Ord / GETTY/AFP/Archives

2 mn

New York (AFP) – L'artiste américain Mason Rothschild a été condamné mercredi par un jury new-yorkais à verser 133.000 dollars de dommages et intérêts à la société Hermès pour avoir créé sur internet, et vendu, des sacs virtuels sous forme de NFT, sans autorisation du sellier et maroquinier.