A Cuba, les entreprises fragilisées par l'émigration de leurs employés

Annie Zúñiga (d), chargée des recrutements au sein du restaurant Nel Paradiso, donne des instructions aux cuisiniers, le 25 janvier 2023 à La Havane, à Cuba © ADALBERTO ROQUE / AFP

La Havane (AFP) – "On n'a pas le temps de remplacer le personnel qui part": en plus d'un an, le restaurant Nel Paradiso de La Havane a perdu 50 employés, venus grossir la vague d'émigration sans précédent qui touche Cuba.