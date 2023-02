Coupe de France: pour Fulgini, le RC Lens, "c'est magique"

Lens (AFP) – Éclos à Douai, formé à Valenciennes, le néo-Lensois Angelo Fulgini se réjouit d'enfin "représenter les Sang et Or" qu'il allait voir jouer à Bollaert étant jeune et dont il devrait porter le maillot jeudi (21h00) en 8es de finale de Coupe de France, à Lorient.