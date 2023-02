NBA: D'Angelo Russell des Wolves aux Lakers

Los Angeles (AFP) – Échange de Russell : les Los Angeles Lakers devraient échanger Russell Westbrook avec le Utah Jazz et récupérer D'Angelo Russell des Minnesota Timberwolves dans une transaction à trois bandes, rapportent les médias américains mercredi.

Selon ESPN, les Lakers vont également récupérer Malik Beasley et Jarred Vanderbilt du Minnesota, alors que les Timberwolves obtiendront Mike Conley et Nickeil Alexander-Walker des Utah Jazz, plus des tours de draft.

Outre Westbrook, les Jazz gagneraient dans cet accord Juan Toscano-Anderson, Damian Jones et un futur premier tour de draft des Lakers.

Westbrook en terminerait ainsi de son séjour raté à Los Angeles après une saison et demie seulement.

Le MVP 2017, neuf fois All-Star, n'a jamais été le complément envisagé de LeBron James et Anthony Davis et a même fini sur le banc des Lakers qui pourraient manquer les play-offs pour la deuxième année consécutive.

Pour éviter cela, la franchise de L.A. compte sur l’adresse de D'Angelo Russell, qu'elle avait drafté en 2015.

Russell tourne en moyenne à 17,9 points et 6,2 passes décisives pour Minnesota cette saison et sera agent libre à la fin de la saison lorsque son contrat de 31,4 millions de dollars expirera.

