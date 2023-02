Vols annulés en masse: les élus américains vilipendent la compagnie Southwest

Convoquée devant la Commission sénatoriale américaine chargée des Transports pour s'expliquer sur les importantes perturbations de décembre, la compagnie aérienne Southwest a choisi d'être représentée par son directeur des opérations Andrew Watterson © Jim WATSON / AFP

2 mn

New York (AFP) – Pourquoi était-il si compliqué de joindre le service client? Pourquoi dédommager en points fidélité et non pas en numéraire? Pourquoi ne pas avoir écouté les avertissements des pilotes? Des sénateurs américains ont fermement critiqué Southwest jeudi pour des perturbations massives fin décembre.