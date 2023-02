Wall Street évolue en hausse, entraînée par Disney

Des opérateurs du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York évolue en hausse après l'ouverture jeudi, son rebond étant porté notamment par la réaction des investisseurs aux annonces de résultats et de restructuration de Disney.