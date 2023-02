Art contemporain: Mexico, le "hub" international qui monte

Vue générale de la foire d'art contemporain Zona Maco à Mexico le 8 février 2023. © NICOLAS ASFOURI / AFP

Mexico (AFP) – Ville de musées, de collectionneurs et d'artistes, Mexico conforte sa place de capitale du marché de l'art moderne et contemporain en Amérique latine avec plusieurs événements où se retrouvent jusqu'à dimanche des galeries et acheteurs étrangers.