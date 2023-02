Burt Bacharach, compositeur américain légendaire, mort à 94 ans

Le compositeur américain Burt Bacharach à Glastonbury, au Royaume-Uni, le 27 juin 2015 © OLI SCARFF / AFP

2 mn

Los Angeles (AFP) – Burt Bacharach, compositeur américain légendaire des tubes "I say a little prayer for you" ou "Raindrops keep fallin' on my head", est décédé à 94 ans, a annoncé jeudi son agente, déclenchant un déluge d'hommages à ce "titan" de la musique.